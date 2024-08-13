العثور على 5 جثث داخل منزل في كفرشيما ... ومصدر لـ"الجديد" يكشف التفاصيل

عثرت استخبارات الجيش على 5 جثث داخل منزل في حارة الدير في كفرشيما .

وافادت المعلومات ان المنزل يسكنه شابان هما الياس وخريستو الفتى مع والدتهما المسنة والتي تبلغ من العمر 90 عاماً ، وقد اشتكى المواطنون من افعال الشابين الغريبة في المنطقة حيث كانا يعتديان على المواطنين المارين في المكان .

وبعد الشكاوى المتكررة حصلت استخبارات الجيش على اذن قضائي بالدخول الى المنزل حيث تم العثور على 5 جثث داخل المنزل حيث بدأت تنتشر رائحة كريهة في داخله.

وافادت مصادر للجديد الى ان الجثث تعود لاهل الشابين وبالتحديد لوالدهما وشقيقتهما وثلاث اخوة وقد جرى دفنهم من قبل الشابين داخل غرفة اسفل المنزل بعد وفاتهم.وافادت المعلومات ان المنزل يسكنه شابان هما الياس وخريستو الفتى مع والدتهما المسنة والتي تبلغ من العمر 90 عاماً ، وقد اشتكى المواطنون من افعال الشابين الغريبة في المنطقة حيث كانا يعتديان على المواطنين المارين في المكان .

وبعد الشكاوى المتكررة حصلت استخبارات الجيش على اذن قضائي بالدخول الى المنزل حيث تم العثور على 5 جثث داخل المنزل حيث بدأت تنتشر رائحة غريبة في داخله.

وافادت مصادر للجديد الى ان الجثث تعود لاهل الشابين وبالتحديد لوالدهما وشقيقتها و3 اخوة وقد جرى دفنهم داخل غرفة اسفل المنزل بعد وفاتهم.

وتجدر الاشارة الى ان الشابين متوريان عن الانظار فيما والدتهما موجودة في المنزل .