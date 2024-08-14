جديد قضية جثث كفرشيما ... هذا ما قاله خريستو للمحققين عن شقيقه الياس

وافادت معلومات الجديد ان خريستو اعترف لدى فصيلة مخفر الحدت أن شقيقه الياس توفي منذ حوالي العشرة أيام.

وكانت استخبارات الجيش عثرت مساء امس على 5 جثث داخل منزل في حارة الدير في كفرشيما يسكنه الشابان الياس وخريستو الفتى مع والدتهما المسنة والتي تبلغ من العمر 90 عاماً .

وقد اكتشفت الجثث بعدما اشتكى المواطنون من افعال الشابين الغريبة في المنطقة حيث كانا يعتديان على المواطنين المارين في المكان، وبعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل .

وافادت مصادر للجديد الى ان الجثث تعود لاهل الشابين وبالتحديد لوالدهما وشقيقتهما وثلاث اخوة وقد جرى دفنهم من قبل الشابين داخل غرفة اسفل المنزل.