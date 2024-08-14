في عيد انتقال السيدة العذراء... تحذير للمواطنين من المديرية العامة للدفاع المدني

أصدر الدفاع المدني بيانا حذّر فيه من إطلاق المفرقعات والألعاب النارية احتفالًا بعيد انتقال السيدة العذراء تفاديًا لاندلاع الحرائق.

وجاء في البيان الآتي: "لمناسبة الاحتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء، تنبّه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من المخاطر المحدقة بهم إثر استعمال المفرقعات والأسهم النارية خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة، لما تتسبب به من مخاطر محتمة قد تؤدي الى سقوط إصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، سيما بعد أن أظهرت نشرة احتمال اندلاع حرائق الغابات ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر خطر الحرائق في مناطق لبنانية عدة."

وشدّدت المديرية على المواطنين والمقيمين لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، وذكرت "بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عند مشاهدة حريق - أيًا كان حجمه - وتحديد موقعه ليتمكن عناصر الدفاع المدني من التدخل على الفور والسيطرة على النيران حصراً للأضرار في حدها الأدنى."