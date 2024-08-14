هيثم زعيتر: نتنياهو مصر على عدم انجاح المفاوضات ويعوّل على عودة ترامب الى البيت الابيض

وشدد على "الايراني دخل على خط المفاوضات"، مشيراً الى ان "قطر تتحدث بانها تتفاوض باسم حماس".

بدوره اعتبر

رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج علي بركة خلال الحلقة نفسها : "

نحن قدمنا ما عندنا ونتينياهو هو من يماطل ويريد ان يطيل امد المعركة".

واضاف: "صمود المقاومة في غزة اكثر من 10 اشهر دليل على ان الشعب الفلسطيني لن يتراجع ولن ينكسر والمقاومة تخوض حرباً عالمية تشارك فيها بريطانيا وفرنسا واميركا والعديد من الدول الغربية".

واضاف: "اغتيال هنية في طهران جريمة كبرى واعتداء على سيادة الجمهورية الاسلامية وتبلغنا من الاخوة الايرانيين انهم لن يمرروا هذا العدوان وسيردون على الجريمة ونحن لا نشكك بالرد الايراني فهو آت وسيكون قوياً جداً".

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