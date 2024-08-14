قتلى وجرحى في إشتباك مسلّح بالقرب من الحدود اللبنانية السورية

كما وتم نقل جثتين تعودان إلى كل من ( ع.ع) و (ح.ا.ج) مصابتين بطلقات نارية، والثلاثة يحملون الجنسية السورية.وعُلم أن خلافا تطور إلى إشكال بيين الثلاثة، استُخدمت فيه الأسلحة النارية في بلدة السوادية في ريف القصير بالقرب من الحدود اللبنانية.