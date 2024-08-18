الجديد تكشف مضمون اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان

علمت الجديد أنه خلال اجتماع جلسة مجلس إدارة كهرباء لبنان الإستثنائي الذي حصل اليوم، تم الاتفاق على ما يلي:



"أولاً: على إستعارة ٥٠٠٠ كيلو ليتر ديزل من منشآت الزهراني على سبيل الإعارة".



"ثانياً: الموافقة على تغطية ثمن شراء باخرة ٣٠الف كيلو ليتر MT ) SPOT.CARGO من الغاز أويل بناءً على موافقة مجلس الوزراء الذي إنعقد الأربعاء الفائت، كما أننا نؤكد أن هذه المشكلة ليست وليدة الساعة وهي مشكلة مزمنة".

"أما عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان كريم سابا الذي دحض كل الإفتراءات التي تناولته بالشخصي عن تعطيل جلسة مجلس الإدارة فقد حضر اليوم بعد أن توافرت كافة العناصر القانونية لتصبح كل القرارات المتخذة بهذه الجلسة قيد التنفيذ على الفور لحل مشكلة الكهرباء الحالية".