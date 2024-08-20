وزارة الصحة تعلن جرح 4 اشخاص من بينهم 3 مسعفين في الغارة على وادي حامول: الاستهداف المتكرر للعاملين الصحيين خرق شديد الخطورة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة الإسرائيلية المعادية على منطقة وادي حامول أدت إلى إصابة شخص بجروح.

واضاف البيان انه "عندما تقدم ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني التابعين للهيئة الصحية الإسلامية لنجدته، عمد جيش الاحتلال إلى استهدافهم ما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح متوسطة والحاق الضرر الكبير بسيارة الاسعاف التي كانوا على متنها. وقد استدعت جروح الأربعة إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.

إن وزارة الصحة العامة تشجب بأقصى العبارات هذا الاستهداف المتكرر للعاملين الصحيين في جنوب لبنان، ما يشكل خرقا شديد الخطورة للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في زمن الحروب والتي تشدد على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم."