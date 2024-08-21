توقيع عقد تعاون بين نقابة اطباء لبنان في بيروت وشركة omt لتسهيل امور الطبيب

وقع نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش عقد تعاون مع شركة omt ممثلة بمديرها التنفيذي ناجي ابو زيد في بيت الطبيب فرن الشباك بحضور وفد من الشركة واعضاء مجلس النقابة وحشد من الاطباء .

بخاش



وبعد التوقيع نوه بخاش بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص وقال :

نلتقي اليوم لنوقع اتفاقية تعاون مع شركة omt ممثلة بالسيد ناجي ابو زيد .

وحدث اليوم ليس عملية التوقيع بحد ذاتها . بل ان هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية . كما في ظل توترات امنية متنقلة وحرب مفتوحة في جنوبنا وبقاعنا وهما يشكلان الخزان البشري الذي يرفد القطاعين الصحي والطبي في لبنان .

تأتي هذه الخطوة شعورا منا بضرورة توفير الوقت على الطبيب وتسهيل حياته اليومية وعدم تكليفه الانتقال الى بيت الطبيب الذي هو بيت كل طبيب لتسوية اموره المالية ودفع اشتراكاته والرسوم المتوجبه عليه . وبالتالي السماح له بتكريس كامل وقته لمتابعة مرضاه والمشاركة في المؤتمرات الطبية والعلمية وتبادل الخبرات مع زملائه .

كذلك لا بد من مواكبة العصر والاستفادة قدر الامكان من التكنولوجيا التي تطورت لخدمة الانسان وتسهيل حياته اليومية .

زملائي الاطباء المنتسبين الى نقابتكم الام . من الغد يمكنكم التوجه الى اي مركز omt وابراز بطاكتم النقابية لتتمكنوا من دفع اشتراكاتكم والرسوم المتوجبة عليكم بكل سهولة ومن دون عناء الانتقال .

أبو زيد



بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة OMT السيد ناجي أبو زيد:

نفتخر بأن نضع يدنا بأيدي الأطباء لنطلق سويًّا هذه الخدمة التي تمكّن أيّ طبيب من تسديد الاشتراكات والرسوم المستحقّة للنقابة عبر أكثر من 1،400 مركز OMT منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية وقريبًا عبر تطبيق OMT Pay. فمن خلال هذه الخدمة، أصبح بإمكان الطبيب التوجّه بكلّ سهولة إلى أقرب مركز OMT وإبراز بطاقة النقابة لتسديد المبلغ المتوجّب عليه.



وأضاف أبو زيد: نعتبر هذه الخدمة قيمة مضافة لباقة خدماتنا، فالهدف منها هو تسهيل أمور الطبيب المالية المتعلّقة بالنقابة ما يسمح له بتخصيص وقته للأهمّ وهوّ صحّة المريض.



وفي ختام كلمته، شكر أبو زيد النقيب البروفسور يوسف بخاش وأعضاء النقابة على ثقتهم بـ OMT مشيرًا إلى أنّ "هذه الثقة المتبادلة أدّت إلى عقد تعاون يساهم في تقريب المسافات لنكون جزءًا ولو بسيطًا من رسالتكم الإنسانية".