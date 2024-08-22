مرجع سياسي لـ"الجمهورية": تهويل مبالغ به بهدف الضغط على الحزب

كشف مرجع سياسي موثوق به لـ"الجمهورية" أن "لا معطيات حقيقية ولا مؤشرات جدّية على اندلاع حرب واسعة في المنطقة خلافاً لما تم تداوله على نطاق واسع امس الأربعاء".

‏وإعتبر المرجع ‏أن "هناك تهويلاً مبالغاً به هدفه الضغط على "حزب الله" لثنيه عن تنفيذ ردّه على اغتيال إسرائيل قائده العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية".

وقال المرجع لـ"الجمهورية": "نحن أصلا في جو حرب، وبالتالي أن فكرة الانزلاق موجودة لدى كل من إسرائيل و"حزب الله". ‏أما بالنسبة إلى ما يحكى عن انتقال التركيز الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان فله اسبابه اذ ان واقع الجبهة في غزة تحول من العمليات الاستراتيجية إلى عمليات تكتيكية وحرب استنزاف".

‏وأوضح المرجع أن "ما نشهده من تصعيد في اليومين الماضيين مررنا به في السابق، مرة بعد إغتيال القائد الفلسطيني صالح العاروري في الضاحية، ومرة بعد اغتيال القائد العسكري في الحزب الحاج فؤاد شكر".

