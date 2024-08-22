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محليات

اللواء عباس إبراهيم: أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطاً

2024-08-22 | 04:04
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اللواء عباس إبراهيم: أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطاً
اللواء عباس إبراهيم: أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطاً

صرّح اللواء عباس ابراهيم لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية بأن الحكومة العراقية الحالية ستواصل تزويد لبنان بالوقود "لكن بشروط تلزم الجانب اللبناني بالوفاء بالتزاماته". وقال اللواء إبراهيم: "من المؤكد أن الدولة العراقية ستواصل الوقوف إلى جانبنا مهما كانت الظروف".

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس "بأن اللواء ابراهيم الذي توسط في الاتفاق مع العراق في العام 2021 لتزويد لبنان بالوقود بموجب شروط تسهيلات الدفع قال بأنه يشعر "بخيبة أمل" تجاه الطريقة التي يتعامل بها اللبنانيون مع هذا الملف".
وأشار اللواء ابراهيم بحسب الصحيفة بقوله: "لا أعتقد أن الجانب اللبناني قد أوفى بأي من التزاماته مما يثير تساؤلات حول السبب وفي الواقع يشعر المرء بخيبة أمل من هذا التجاهل، إذا جاز لي القول".
واعتبر اللواء ابراهيم في حواره مع الصحيفة أنه "من المؤكد بأن لبنان ملتزم وسيلتزم بالتنفيذ بعد كل العثرات السابقة، وهذا ما أكدت عليه الزيارة الرسمية الأخيرة لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الى بغداد أخيرا، وقد وضعت الآلية المفصّلة للكميات وتحديد الأقساط المتوجّبة كل ثلاثة اشهر ايضا".
من جهة أخرى، استقبل اللواء ابراهيم اليوم في مكتبه السفير البرازيلي في لبنان  تارسيسيو كوستا يرافقه الملحق العسكري والمستشار السياسي. 
وتناول البحث إحتمالات التصعيد في جنوب لبنان، وأشار اللواء ابراهيم الى استبعاده وقوع حرب شاملة معتبرا بأن أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطا.
 
اللواء عباس إبراهيم: أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطاً

محليات

اللواء عباس ابراهيم

إسرائيل

جنوب لبنان

العراق

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Aljadeed
الكاتب والمحلّل السياسي قاسم قصير لـ الجديد: نخوض حرباً كبرى في لبنان ويجب على "أصحاب السيادة" إدانة العدوان الإسرائيلي بشكل يومي
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بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية اليابان: الوضع قد يخرج عن السيطرة
06:39

بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية اليابان: الوضع قد يخرج عن السيطرة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ناقشا خلاله الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وجدد الوزير بو حبيب التحذير من أنه في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة. وأعاد التشديد على عدم رغبة لبنان بالتصعيد وإندلاع حرب، وعلى الحاجة الى وقف اطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة. كما أعرب عن تقديره لدعم اليابان للبنان في الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، مشيداً بالتعاون القائم بين بعثتي البلدين في نيويورك.

06:39

بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية اليابان: الوضع قد يخرج عن السيطرة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ناقشا خلاله الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وجدد الوزير بو حبيب التحذير من أنه في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة. وأعاد التشديد على عدم رغبة لبنان بالتصعيد وإندلاع حرب، وعلى الحاجة الى وقف اطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة. كما أعرب عن تقديره لدعم اليابان للبنان في الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، مشيداً بالتعاون القائم بين بعثتي البلدين في نيويورك.

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