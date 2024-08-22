اللواء عباس إبراهيم: أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطاً

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس "بأن اللواء ابراهيم الذي توسط في الاتفاق مع العراق في العام 2021 لتزويد لبنان بالوقود بموجب شروط تسهيلات الدفع قال بأنه يشعر "بخيبة أمل" تجاه الطريقة التي يتعامل بها اللبنانيون مع هذا الملف".وأشار اللواء ابراهيم بحسب الصحيفة بقوله: "لا أعتقد أن الجانب اللبناني قد أوفى بأي من التزاماته مما يثير تساؤلات حول السبب وفي الواقع يشعر المرء بخيبة أمل من هذا التجاهل، إذا جاز لي القول".واعتبر اللواء ابراهيم في حواره مع الصحيفة أنه "من المؤكد بأن لبنان ملتزم وسيلتزم بالتنفيذ بعد كل العثرات السابقة، وهذا ما أكدت عليه الزيارة الرسمية الأخيرة لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الى بغداد أخيرا، وقد وضعت الآلية المفصّلة للكميات وتحديد الأقساط المتوجّبة كل ثلاثة اشهر ايضا".من جهة أخرى، استقبل اللواء ابراهيم اليوم في مكتبه السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا يرافقه الملحق العسكري والمستشار السياسي.وتناول البحث إحتمالات التصعيد في جنوب لبنان، وأشار اللواء ابراهيم الى استبعاده وقوع حرب شاملة معتبرا بأن أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطا.