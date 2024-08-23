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محليات

أبو الحسن في معراب موفدا من جنبلاط: العلاقات الايجابية مستمرة في الجبل ونتطلع إلى تطويرها

2024-08-23 | 02:04
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أبو الحسن في معراب موفدا من جنبلاط: العلاقات الايجابية مستمرة في الجبل ونتطلع إلى تطويرها
أبو الحسن في معراب موفدا من جنبلاط: العلاقات الايجابية مستمرة في الجبل ونتطلع إلى تطويرها

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن موفداً من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور مستشار رئيس "القوات" للشؤون الداخلية جوزيف أبو جودة. وناقش المجتمعون التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.

وعقب اللقاء، أكّد أبو الحسن أن زيارته معراب للقاء جعجع "تأتي في سياق التواصل الدائم والمستمر مع القوى السياسيّة كافة، لا سيما مع الشركاء في الوطن والجبل". وأشار إلى أن النقاش تركّز على "ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات على مستوى المناطق، وخصوصاً في منطقة المتن الأعلى وقراها".

وقال: "هذا الأمر إيجابي ونحن نؤكد عليه دائماً، ونسعى باستمرار للتأكيد على ما تعاهدنا عليه في العام 2001 وهو مستمر".

وشدد ابو الحسن على أنه "في السياسة، لكل منا رأيه وتطلعاته وحساباته، ولكن يجمعنا الهم الوطني، ويبقى المشترك العميق بيننا هو مصالحة الجبل، وهي في أيدٍ أمينة ومستمرّة وثابتة ولا يشوبها شائبة". ولفت إلى أنه "مهما تمايز الفرقاء في السياسة، فهذا لا يفسد العيش الواحد والمصالحة والعلاقات أبداً".

وختم: "العلاقات في الجبل مستمرّة بشكل إيجابي، ونتطلع دائماً إلى الحفاظ عليها وتطويرها".

أبو الحسن في معراب موفدا من جنبلاط: العلاقات الايجابية مستمرة في الجبل ونتطلع إلى تطويرها

محليات

جعجع

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