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هنا بيروت - بشرى الخليل - 24-8-2024

2024-08-24 | 11:21
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هنا بيروت - بشرى الخليل - 24-8-2024

هنا بيروت - بشرى الخليل - 24-8-2024

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كرامي يتهم الحكومة بالتمييز في أمن الدولة ومكتب ميقاتي يرد!
13:40

كرامي يتهم الحكومة بالتمييز في أمن الدولة ومكتب ميقاتي يرد!

انتقد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي نتائج مباراة الدخول إلى جهاز أمن الدولة، مشيراً إلى ما اعتبره "مجزرة مكتملة" بحق أبناء طرابلس. وأوضح كرامي في تصريح له أن "الدولة اختارت فقط خمسة طرابلسيين من بين عدد هائل من المتقدمين"، مشدداً على أن هذا الاستبعاد يعد إهانة لمدينة طرابلس وسكانها. وأضاف كرامي أنه يحمّل الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي مسؤولية هذا الإجراء، وطالب بإعادة النظر في النتائج.

في المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بياناً يرد فيه على تصريحات كرامي، مشيراً إلى أن المعلومات التي أدلى بها كرامي "تفتقد إلى الدقة"، داعياً إياه للتحقق من التفاصيل بدقة قبل الإدلاء بتصريحات.

13:40

كرامي يتهم الحكومة بالتمييز في أمن الدولة ومكتب ميقاتي يرد!

انتقد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي نتائج مباراة الدخول إلى جهاز أمن الدولة، مشيراً إلى ما اعتبره "مجزرة مكتملة" بحق أبناء طرابلس. وأوضح كرامي في تصريح له أن "الدولة اختارت فقط خمسة طرابلسيين من بين عدد هائل من المتقدمين"، مشدداً على أن هذا الاستبعاد يعد إهانة لمدينة طرابلس وسكانها. وأضاف كرامي أنه يحمّل الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي مسؤولية هذا الإجراء، وطالب بإعادة النظر في النتائج.

في المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بياناً يرد فيه على تصريحات كرامي، مشيراً إلى أن المعلومات التي أدلى بها كرامي "تفتقد إلى الدقة"، داعياً إياه للتحقق من التفاصيل بدقة قبل الإدلاء بتصريحات.

المحامي بيار الجميل يكشف تفاصيل لقاء أهالي ضحـايا المرفأ مع قداسة البابا والكاردينال بارولين
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