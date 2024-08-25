"اليونيفيل" ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: للإمتناع عن المزيد من التصعيد
قالت "اليونيفيل" ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان مشترك، إثر التطورات عبر الخط الأزرق:
"في ضوء التطورات المقلقة على طول الخط الأزرق منذ الصباح الباكر، يدعو مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد. إن العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً. وسنواصل اتصالاتنا لحض الجميع بقوة على خفض التصعيد".