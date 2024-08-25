"اليونيفيل" ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: للإمتناع عن المزيد من التصعيد

قالت "اليونيفيل" ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان مشترك، إثر التطورات عبر الخط الأزرق: