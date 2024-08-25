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محليات

"القومي": الإستنزاف يصيب العدو بمقتل.. والرّد أظهر قوّة المقاومة

2024-08-25 | 08:49
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&quot;القومي&quot;: الإستنزاف يصيب العدو بمقتل.. والرّد أظهر قوّة المقاومة
"القومي": الإستنزاف يصيب العدو بمقتل.. والرّد أظهر قوّة المقاومة

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

"يشيد الحزب السوري القومي الاجتماعي بالرّد الأوّليّ الذي أنجزته المقاومة على عمليّة اغتيال القائد المقاوم السيّد فؤاد شكر، والذي يُعتبر عمليّةً ناجحةً بكلّ جوانبها وتفاصيلها، لا سيّما وأنّها أظهرت فشل العدوّ في عملية الردع.
يهمّ الحزب السوري القومي الاجتماعي أن يؤكّد أنّ ما حصل فجر اليوم يظهر قدرة وقوة المقاومة على توجيه ضربات وتنفيذ عمليات موجعة بما يتناسب مع ضرورات العمل المقاوم وفق اهداف المعركة.
كما يشيد الحزب بالتقدّم النفسيّ الذي أظهره التناسق بين العمل العسكريّ والإعلاميّ لدى المقاومة، حيث بات واضحًا لدى الجميع أنّ الثمن الذي يدفعه العدو منذ عمليّة اغتيال الشهيد السيّد محسن هو ثمن باهظ جدًا، وأنّ حصول الرّد على دفعات يعني ببساطة أيضًا أنّ على مستوطني هذا العدوّ أن يبقوا في ملاجئهم، وأنّ مطاراتهم ستبقى معلّقة إلى حين..
إنّ حرب الاستنزاف هذه تصيب العدوّ بمقتل كبير، وتظهر ارتباكه على الجبهات العسكريّة والسياسيّة، وتدفعه لطلب المعونة الخارجيّة بالعلن، وكأنّ هيبته بنظر نفسه وجمهوره وإعلامه قد سقطت، والفضل هنا للجهد المقاوم الموحّد في فلسطين ولبنان والشام والعراق واليمن".
 
"القومي": الإستنزاف يصيب العدو بمقتل.. والرّد أظهر قوّة المقاومة

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مع اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انتهاء الرد ليتنفس البلد الصعداء ولتعود العائلات الى ارضها، تقول مصادر مقربة من الحزب انه ارسى معادلة ضاحية تل أبيب مقابل ضاحية بيروت الجنوبية.

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مع اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انتهاء الرد ليتنفس البلد الصعداء ولتعود العائلات الى ارضها، تقول مصادر مقربة من الحزب انه ارسى معادلة ضاحية تل أبيب مقابل ضاحية بيروت الجنوبية.

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