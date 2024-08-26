مؤتمر صحافي لوزير الصحة فراس الأبيض خلال تفقده خلية الأزمة من مبنى بلدية بيروت

وزير الصحة فراس الأبيض لـ هنا بيروت: في لبنان لدينا أزمات عدة تتفاعل مع بعضها وتضغط على القطاع الصحي ودورنا هو رفع الجهوزية قدر الإمكان لأننا نواجه عدواً لا يحترم أي قواعد وقوانين