بالصور - مواطنون يتلقون رسائل تهديد بقصف منازلهم!

تلقى مواطنون في بلدة الدوير وشارع محمود فقيه في النبطية، رسائل نصية على هواتفهم الخليوية من ارقام دولية تتضمن نص باللغتين العربية والعبرية وفيه تهديد بضرورة إخلاء المنازل خلال 48 ساعة لانه سيتم قصفه بسبب اوضاع امنية، كما ورد في مضمون الرسائل.

وشكل الموضوع جواً من التوتر، مع ان حالات كثيرة سجلت على مدى الاشهر الماضية حيث تلقى الكثير من المواطنين رسائل مشابهة في العديد من البلدات، وكشفت الاجهزة الامنية المختصة عدم صحتها وتبين أن مرسلها اشخاص على خلفية المزح او التشفي او الانتقام، وتم توقيهم واحالتهم إلى القضاء المختص.