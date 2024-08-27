بعد تداول تسجيل صوتي له حول التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة.. آلان عون يعلق!

يتم التداول بتسجيل صوتي لي حول التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة ويبغي من اراد تسريبه الايحاء بنظريات وفرضيات مختلقة من حوله.

أما في الوقائع:

- ان هذا الكلام جاء خلال اجتماع حزبي عام وغير سري وفي مكتب هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر وهو أتى بعد صدور التوصية بفصلي من التيار الوطني الحر من مجلس الحكماء وجاء في سياق الرد على سؤال حول التحالفات الممكنة في المستقبل.

- بعد توصية الفصل واتضاح النوايا السيئة تجاهي، كان من الطبيعي ان اتواصل مع زملائي النواب على اللائحة في قضاء بعبدا وقد تعاونا في ثلاث انتخابات متتالية ووجدت لديهم كل الايجابية والاستعداد للإستمرار بالتعاون معاً بناء على تجربتنا النيابية المشتركة علماً أن هذا الموضوع لا يصبح نهائياً الا قبل الانتخابات النيابية بناءً على قرار قيادتهما حينها.

- ان دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار الوطني الحر هو من البديهيات التي اقوم بها علناً وليس سرّاً من ضمن كل الخيارات الانتخابية المتاحة أمامي وهي بالمناسبة منسجمة كلياً مع ما اعتمده التيار الوطني الحر في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.