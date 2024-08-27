حريق كبير في بلاط - جبيل يهدد المنازل

افادت الوكالة الوطنية للإعلام ان حريقاً كبيراُ اندلع في بلدة بلاط - جبيل يكاد يقترب من المنازل، وتعمل عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل الإقليمي ومركز بجة بمساعدة صهاريج خاصة على إهماده