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محليات

تأمين خط كهرباء خاص لمستشفى رفيق الحريري

2024-08-28 | 03:48
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تأمين خط كهرباء خاص لمستشفى رفيق الحريري
تأمين خط كهرباء خاص لمستشفى رفيق الحريري

بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري، وبعد جهود حثيثة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع شركة كهرباء لبنان، تم تأمين خط خدمة خاص لتغذية مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالكهرباء، مما حال دون إغلاق المستشفى نتيجة ارتفاع كلفة المازوت.

وقد تم تتويج هذه المساعي من خلال ضمان تزويد المستشفى بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة عبر الخط المستحدث من انتاح معامل الطاقة الكرومائية التابعة لمصلحة الليطاني ووضعها على الشبكة العامة، قد زارت لجنة ادارة مستشفى رفيق الحريري مع نقابة مستخدمي المستشفى، مدير عام مصلحة الليطاني د سامي علوية بحضور مسؤول الصحة المركزي في حركة امل د زكريا توبة، وقد عبرت اللجنة عن تقديرها لمبادرة الرئيس بري و تجاوب ادارة المصلحة وفريقها الفني، بدوره اكد علوية التزامه بضمان استدامة تغذية المستشفى بما يتلاءم مع دور المستشفى و رسالة المصلحة والقيمين عليها.
تأمين خط كهرباء خاص لمستشفى رفيق الحريري

محليات

مستشفى رفيق الحريري

كهرباء لبنان

نبيه بري

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