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محليات

ميقاتي عن قرار مجلس الامن: أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان

2024-08-28 | 10:26
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ميقاتي عن قرار مجلس الامن: أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان
ميقاتي عن قرار مجلس الامن: أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان

صدر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاني البيان الاتي:

"صوّت مجلس الامن الدولي بالاجماع  قبل قليل على قرار التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"سنة اضافية.

وفي هده المناسبة، أود أن اعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية "اليونيفيل"، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الاجماع على هذا الامر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه.

كما نتوجه بالشكر الى الولايات المتحدة الاميركية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل لا سيما في عذا الظرف الدقيق .

كما اشكر الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التمديد ولا سيما دولة الحزائر التي قادت حملة دعم قرار التمديد وتقف باستمرار الى جانب لبنان في كل المجالات.

كما نشكر جميع أعضاء مجلس الامن الذين صوتوا مع التمديد.

ولا بد ايضا من توجيه التحية الى معالي وزير الخارجية  والمغتربين عبدالله بو حبيب على ما بذله في سبيل اصدار هذا القرار بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية العليا.  

إن تجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد.

نؤكد التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار  في الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701".
 
 
 
ميقاتي عن قرار مجلس الامن: أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان

محليات

نجيب ميقاتي

السراي الحكومي

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