غادة عون : مستعدة لاستجواب سلامه في مكان توقيفه

واضافت: "النيابة العامة في جبل لبنان أصدرت عشرات مذكرات الإحضار في حقّ رياض سلامة في ملف قروض التسعة مليار $، بقيت للاسف من دون تنفيذ من قبل الاجهزة الامنية حتى تاريخه. أما حان الآن تنفيذها يا حضرة مدعي عام التمييز، وما الذي يمنع إحضاره الى بعبدا لاستجوابه في هذا الملف، وهو موقوف الآن".

وتابعت عون: "هناك أيضا ملف المئة مليون دولار موضوع تقرير الفاريس الصفحة 95، الذي أحققّ فيه مع المصارف المعنية في التحويلات الى "مجهول " بحسب التقرير ، فما الذي يمنع من إحضاره وهو موقوف الآن لاستجوابه"، مشيرة الى انه "هناك أيضا ملف ال8 مليارات دولار حجم قيمة العمولات في ملف "أوبتيموم" التي دخلت في الحساب الاستشاري في مصرف لبنان وطالما هو موقوف الآن ما الذي يمنع من إحضاره الى بعبدا لاستجوابه يا حضرة مدعي عام التمييز".

وختمت: "على أمل أن تصفو النوايا، وحتى لو لزم الأمر لدواع أمنية، أنا مستعدة للتوجه حيث هو موقوف الآن لاستجوابه. على أمل ان تصفو النوايا وينتصر العدل".