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محليات

اللواء: ضغوط خارجية جدّية لإقناع جعجع بهذا الأمر!

2024-09-05 | 01:59
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اللواء: ضغوط خارجية جدّية لإقناع جعجع بهذا الأمر!
اللواء: ضغوط خارجية جدّية لإقناع جعجع بهذا الأمر!

جاء في صحيفة "اللواء":

أفادت معلومات برغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنجاز الانتخابات الرئاسية، خلال أيلول.

لكنّها أشارت لصحيفة "اللواء" إلى أنّ رئيس المجلس لم يكتفِ بتوفير الغالبية النيابية، عبر نصاب الثلثين ولو كان مؤمّنًا، بعد موقف رئيس التيار الوطنيّ الحر المؤيّد لمبادرة بري الحوارية وهو مازال يفضّل الإجماع أو شبه الإجماع خصوصًا المسيحيّ.

وكشفت مصادر الصحيفة عن أنّ المسعى الأميركيّ – السعوديّ - الفرنسيّ قد يُركّز في المرحلة المقبلة على محاولة إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالموافقة على مبادرة بري وجوهرها التوافق لا الصدام، وعدم التوقف عند الشكليات بما يوفّر اغلبية نيابية موصوفة كاملة الميثاقية السياسية والطائفية

اللواء: ضغوط خارجية جدّية لإقناع جعجع بهذا الأمر!

محليات

سمير جعجع

القوات اللبنانية

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نبيه بري

الحوار الرئاسي

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