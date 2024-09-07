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محليات

قاووق: المقاومة ازدادت قوة وهي لا تؤخذ بالتهديدات والتهويلات

2024-09-07 | 03:41
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قاووق: المقاومة ازدادت قوة وهي لا تؤخذ بالتهديدات والتهويلات
قاووق: المقاومة ازدادت قوة وهي لا تؤخذ بالتهديدات والتهويلات

شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "العدو الإسرائيلي يزداد ضعفاً، بينما المقاومة ازدادت قوة وعدة وعدداً دفاعاً وهجوماً، عسكرياً وسياسياً، وهي بردّها على الاعتداءات الإسرائيلية، أكدت أنها لا تؤخذ لا بالتهديدات ولا بالتهويلات ولا بالمدمّرات ولا بحاملات الطائرات".

كلام قاووق جاء خلال احتفال تأبيني في حسينية البرجاوي في بئر حسن بحضور رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.

وشدد على أن "المقاومة لن تسمح بإسكات جبهات المساندة، وستبقى في الموقع المتقدم لنصرة غزة، ولن يكون للعدو من مجال لإنقاذ المستوطنين وإعادتهم إلى منازلهم إلاّ عن طريق واحد، وهو إيقاف العدوان على غزة". ولفت إلى أن "العدو عاجز عن الخروج من مأزقه ومن المعادلات التي تفرضها المقاومة عليه كل يوم، وهو دخل مسار التراجع والاعتراف بالهزيمة، بينما المقاومة في لبنان واليمن وفلسطين والعراق، دخلت في مسار النصر الاستراتيجي التاريخي الذي لن يكون إلاّ لصالح محورها".

وأشار إلى أن "العدو رغم استعانته بالأساطيل والمدمرات الأميركية والتهديدات والضغوطات والاغتيالات، لن يستطيع أن يستفرد بغزة، لأن قرار المقاومة في المنطقة، ثابت ومتماسك وواثق وليس أمامه إلاّ النصر، بينما موقف العدو متزلزل ومنهزم ومتخبط، وهم يقاتلون وينقسمون في شارعهم، وأما المقاومة في بيئتها ومنطقتها على ثبات وتماسك وتستطيع أن ترسم المعادلات، وأن تؤسس لمستقبلها في المنطقة".

قاووق: المقاومة ازدادت قوة وهي لا تؤخذ بالتهديدات والتهويلات

محليات

حزب الله

مقاومة

قاووق

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