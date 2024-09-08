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محليات

الحدث - محمد بركات - الحلقة الكاملة

2024-09-08 | 05:30
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الحدث - محمد بركات - الحلقة الكاملة
الحدث - محمد بركات - الحلقة الكاملة

شدد مدير تحرير موقع اساس ميديا محمد بركات على ان "من يمنع الحرب هو اميركا وليس توازن الرعب الذي حكي عنه خلال الـ20 سنة ".

وتابع بركات خلال برنامج الحدث على "الجديد" : "الاميركيون حريصون على تحييد لبنان عن ضربة اسرائيلية مدمرة وعلى تحييد بيروت "، مضيفاً: "العدو يدمر مدناً وجنوب لبنان وليس بعيداً عليه ان يدمر بيروت ويستخدم قوة تدميرية كبيرة في لبنان".

ولفت بركات الى ان "هناك تواطؤاً اميركياً مع اسرائيل ولكن لبنان بالنسبة لاميركا هو قاعدة اساسية ودبلوماسية في المنطقة وبالتالي اميركا تشكل مظلة حماية على لبنان ".

واضاف: "اي ضرب لاستقرار لبنان سيؤدي الى خلخلة لاستقرار في دول اخرى"، معتبراً ان "مهمة البوارج ان تساعد اسرائيل في حال تعرضت الى هجوم كبير ".

واعتبر بركات اننا في لبنان "مختلفون على الحدود، السنة يريدون لبنان الطائف والدستور ، بينما الشيعة يريدون لبنان اكبر اما المسيحيون يريدون العودة الى حدود المتصرفية ".

وقال: "نحن في لبنان لا نتفق على الحدود، ولا نملك اسباب الانتصار بينما بين الـ 90 والـ 200 كنا نملك ذلك وتمكنا من تحرير الجنوب ".

وعن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتبر بركات ان توقيفه درس تاريخي، وقال ان المشهد يجب ان يتعمم .

واعتبر ان بركات ان توقيف سلامة سيكون مقدمة لتوقيفات عدة ستأتي لاحقاً.


 
الحدث - محمد بركات - الحلقة الكاملة

محليات

محمد بركات

رياض سلامة

حزب الله

جنوب لبنان

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