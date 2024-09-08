المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد

وتابع: "للمرة الألف أقول: لبنان بلد صغير والتأثير الدولي فيه واضح خاصة تأثير واشنطن وطغيان نفوذها، ما يفترض حفظ الموقع السياسي والسيادي للبنان، ولعبة الصولد النيابية لا تصلح لتحديد مصير لبنان، والعيب بالقطيعة لا بالتلاقي، خاصة أنّ التاريخ السياسي للبنان يمر بالحوار، ووثيقة الوفاق الوطني نموذج قوي عن قيمة الحوار ومدى تأثيره، والمسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة الرئيس نبيه بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات السياسية من ابتلاع البلد، كل ذلك وسط منطقة تغلي وحاملات طائرات وأساطيل أطلسية تشارك إسرائيل نوايا مشروع يريد ابتلاع الدول وشعوبها، ومشكلة الحرب الحالية بدموية واشنطن وتل أبيب والأطلسي وليس بالشعوب التي كوّنت قدرات وطنية قوية لحماية بلادها وسيادتها".

وختم: "الحل بإدانة الطاغية لا الضحية، والحذر من الخلط بين العدو والصديق ومن لعبة تفريغ لبنان أو الوقوف على خاطر واشنطن أو التعامي عن إبادة تل أبيب وعقيدتها العدوانية".