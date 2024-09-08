الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد

2024-09-08 | 06:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد
المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم إلى القوى السياسية بالقول: "لا بد من الإنقاذ الوطني وحماية البلد من تيار الفراغ الشامل، ولا قيام للبنان بلا تلاق، خاصة التلاقي السياسي لأنه الحجر الأساس التاريخي للخروج من عنق الأزمات السياسية، وقيمة لبنان الوطنية تنبع من المبادرات الداخلية لا الخارجية، والحل بأكبر مؤسسة دستورية تمثيلية للخروج بتسوية رئاسية إنقاذية".

وتابع: "للمرة الألف أقول: لبنان بلد صغير والتأثير الدولي فيه واضح خاصة تأثير واشنطن وطغيان نفوذها، ما يفترض حفظ الموقع السياسي والسيادي للبنان، ولعبة الصولد النيابية لا تصلح لتحديد مصير لبنان، والعيب بالقطيعة لا بالتلاقي، خاصة أنّ التاريخ السياسي للبنان يمر بالحوار، ووثيقة الوفاق الوطني نموذج قوي عن قيمة الحوار ومدى تأثيره، والمسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة الرئيس نبيه بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات السياسية من ابتلاع البلد، كل ذلك وسط منطقة تغلي وحاملات طائرات وأساطيل أطلسية تشارك إسرائيل نوايا مشروع يريد ابتلاع الدول وشعوبها، ومشكلة الحرب الحالية بدموية واشنطن وتل أبيب والأطلسي وليس بالشعوب التي كوّنت قدرات وطنية قوية لحماية بلادها وسيادتها".

وختم: "الحل بإدانة الطاغية لا الضحية، والحذر من الخلط بين العدو والصديق ومن لعبة تفريغ لبنان أو الوقوف على خاطر واشنطن أو التعامي عن إبادة تل أبيب وعقيدتها العدوانية".

المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد

محليات

المفتي قبلان

نبيه بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نضال السبع: خريطة المجلس تغيرت .. ولقاء جمع جنبلاط بفرنجية منذ ايام والأمور ايجابية
في ليلة واحدة اقتحموا منازل عدة وسرقوها.. "المعلومات" كشفت هويّتهم وأوقفت اثنين منهم

اقرأ ايضا في محليات

ظافر ناصر عن موقف جنبلاط الداعم للمقاومة: هذه قناعتنا التاريخية وليست مرتبطة بأي استحقاق سياسي
Play
09:20
Play

ظافر ناصر عن موقف جنبلاط الداعم للمقاومة: هذه قناعتنا التاريخية وليست مرتبطة بأي استحقاق سياسي

ظافر ناصر عن موقف جنبلاط الداعم للمقاومة: هذه قناعتنا التاريخية وليست مرتبطة بأي استحقاق سياسي

09:20

ظافر ناصر عن موقف جنبلاط الداعم للمقاومة: هذه قناعتنا التاريخية وليست مرتبطة بأي استحقاق سياسي

ظافر ناصر عن موقف جنبلاط الداعم للمقاومة: هذه قناعتنا التاريخية وليست مرتبطة بأي استحقاق سياسي

وجدي العريضي : عين نتنياهو على الشمال .. والاجتياح البري قد ولّى زمنه
Play
09:18
Play

وجدي العريضي : عين نتنياهو على الشمال .. والاجتياح البري قد ولّى زمنه

وجدي العريضي : عين نتنياهو على الشمال .. والاجتياح البري قد ولّى زمنه

09:18

وجدي العريضي : عين نتنياهو على الشمال .. والاجتياح البري قد ولّى زمنه

وجدي العريضي : عين نتنياهو على الشمال .. والاجتياح البري قد ولّى زمنه

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024