الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

النائب فراس حمدان لميقاتي: الحلّ ليس بتأجيل انعقاد مجلس الوزراء

2024-09-10 | 08:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النائب فراس حمدان لميقاتي: الحلّ ليس بتأجيل انعقاد مجلس الوزراء
النائب فراس حمدان لميقاتي: الحلّ ليس بتأجيل انعقاد مجلس الوزراء

توجه النائب فراس حمدان على حسابه عبر منصة "إكس"، برسالة إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل:

"الحلّ ليس بتأجيل انعقاد مجلس الوزراء. الحلّ ليس بالتسويف إزاء مطالب المتقاعدين، العسكريين منهم والمدنيين. 

الحلّ لا يكون بارضاء بعض القطاع العام وهدر حقوق بعضه في سياسة معروفة هي سياسة فرّق تسد كسرت أجهزة الدولة وفاعليتها وهيبتها ودفع أفضل خبراتها للهجرة. 

والحلّ لا يكون بالسير دوماً بسياسة النعامة فيما خصّ حقوق المواطنين، أو إطلاق وعود فارغة وواهية تنقلبون عليها بعد برهة من الزمن،
الحل واحد، مُنصف، وصريح وهو بسلسلة رتب ورواتب جديدة شاملة للجميع واضحة وشفّافة مع خطة تمويليّة لها من الضرائب على الثروات أو من الموارد المهدورة الأخرى. 

الحلّ بالإنصاف وإعطاء الحقوق لأصحابها، وخصوصا أنّكم قررتم دولرة جميع الضرائب والرسوم في الموازنة الأخيرة والتي وافق عليها مختلف أركان المنظومة السياسية، وخرجتم علينا بوعود عن مساعدات شهرية وأضعاف للرواتب وهميّة ومجحفة كونها لا تدخل في صلب الراتب وبالتالي الحقّ بالتقاعد، وهذا حقّ وليس منّة نتيجة انهيار سعر الصرف ودولرة الضرائب والرسوم وانهيار القطاعات الأساسية؛

نقف اليوم إلى جانب الأبطال من المتقاعدين العسكريين والشرفاء في الادارة العامة ومؤسساتها، الذين يرفضون الاذلال والخضوع واستسهال الرشوة سبيلاً، ونهيب بالقوى الأمنية بعدم استخدام أي من وسائل الشدة والقمع، لأن من هم على الأرض هم زملاؤكم ورفاقكم ورؤساؤكم حتى الماضي القريب ومساركم أن تلحقوا بهم اذا لم يتم احقاق الحقّ."
النائب فراس حمدان لميقاتي: الحلّ ليس بتأجيل انعقاد مجلس الوزراء

محليات

فراس حمدان

مجلس النواب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حمية: الحكومة السورية وافقت على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت
في دقيقة كواليس وتفاصيل ما حدث داخل السراي وخارجه

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024