ماذا في اسرار الصحف؟

نقلت نقابة مطوري العقارات عن الحاكم من وسيم منصوري “أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبلFATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة. وفسر البعض الكلام بأن لبنان صار حكماً على اللائحة وينتظر فقط الاعلان عن الامر.

تتم عملية تصفية حسابات بين محيطين بمرجع سياسي سببه التنافس على مركز القرار وتتوالى فصول الخلاف حتى باتت تظهر الى العلن.

قال الوزير السابق وئام وهاب ان لديه معلومات تفيد بأن اسم الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية سيكون مدرجاً على لائحة العقوبات الاميركية قريبا جداً.

لفت بيان صادر عن إحدى شركتي الخليوي فاخرت فيه بزيادة عدد المشتركين الى ما يفوق 2.5 مليوني مشترك، وصورت ذلك على انه إنجاز كبير علماً انه منذ نشأة الخليوي في لبنان عام 1995 ثمة زيادة سنوية متراكمة في عدد المشتركين، وذلك قبل وجود نحو مليوني سوري في لبنان.

قال وزير سابق ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال متأخراً ما دامت واشنطن لم تقل كلمتها بعد.

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الجمهورية

قال دبلوماسي عربي بعد لقاء حاشد جمع كل القوى السياسية في مناسبة دينية، يبدو أنكم تلتقون على كل شي ما عدا انتخاب رئيس للجمهورية.

تضاربت المعلومات والتقديرات حول دوافع وظروف استئناف تحرك دبلوماسي بارز في ملف حساس معطل، في هذا التوقيت.

تحمل مسؤولة إعلامية شابة جديدة وناطقة رسمية باسم سفارة دولة بارزة برنامجا طموحا، علما انها من أصول عربية.

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اللواء

تربط مصادر المقاومة بين استقالة قائد وحدة 8200 في جيش الاحتلال وضربة المقاومة للوحدة في 25 آب وما نجم عنها من خسائر بشرية محققة.

يُنقل عن مرجعية غير أمنية استياءها البالغ، من خطوة قضائية، ما تزال مدار اهتمام محلي ودولي واسع.

تؤكد مصادر المعلومات أن زيارة هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب تهدف إلى عدم تعرُّض ملفات تم إنجازها للخطر إذا توسعت الحرب الدائرة.

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البناء

قال خبير في الشؤون الأمنية إن الشكوك ازدادت بمقتل قائد الوحدة 8200 التي استهدفها حزب الله رداً على اغتيال القيادي في المقاومة فؤاد شكر مع الإعلان رسمياً عن تقديمه استقالته على خلفية مسؤوليته عن عدم التحذير من وقوع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر العام الماضي، لأن الاستقالة تأتي بعد أحد عشر شهراً على حدث الطوفان وبعد أيام من إعلان حزب الله مهاجمة مقر الوحدة 8200. وقال إنه طالما لم يعُد قائد الوحدة شخصية أمنية بعد الاستقالة وصار مثل كل الضباط المتقاعدين يستطيع الظهور الإعلامي، وإذا حدث ذلك يجب أن يسأله أحد هل استقال لأنه فشل في حماية مقرّ الوحدة من الهجوم؟

يقول خبراء عسكريّون إن الاستنزاف النفسيّ والماديّ الذي تسبّب به تأخُّر الردّين اليمنيّ والإيراني هو الذي يفسّر قرار سحب حاملات الطائرات من مياه المنطقة، خصوصاً أن الحاملات وفقاً لآخر التقييمات العسكرية تحوّلت الى أعباء عسكرية ومصدر مخاطر أكثر مما هي وسيلة ردع وتدخُّل في ظل حرب الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن لهذا الانسحاب تأثير معنوي على داخل الكيان الذي يستشعر بالأمان عندما يرى الحشود الأميركيّة تُحيط به ويشعر بالقلق بغيابها وعلى الإسرائيليين الآن أن ينتظروا وحدَهم الهجمات المقبلة.

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الديار

علمت "الديار" من مصادر خاصة، ان حراك العسكريين المتقاعدين قام بين ليل الامس وصباح اليوم، "باستطلاع" مجموعة من "الاهداف"، من بينها "منازل ومصالح" لاحد ابرز مستشاري رئيس حكومة تصريف الاعمال، والمقرب منه، في اطار التحركات التي اطلقها الحراك.

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الأنباء

كواليس سياسية تتداول بمؤشرات إيجابية بدأت بالظهور وإن كانت الترجمة العملية لها لم تبرز بعد.