الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-09-13 | 01:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

طلب “حزب الله” الى اهالي بلدات جنوبية اخلاءها منذ امس تحسباً لعمليات امنية اسرائيلية واسعة باتت متوقعة مع ازدياد منسوب التهديد والاستعداد لشنّ حرب على لبنان.

نقلت نقابة مطوري العقارات عن الحاكم من وسيم منصوري “أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبلFATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة. وفسر البعض الكلام بأن لبنان صار حكماً على اللائحة وينتظر فقط الاعلان عن الامر.

تتم عملية تصفية حسابات بين محيطين بمرجع سياسي سببه التنافس على مركز القرار وتتوالى فصول الخلاف حتى باتت تظهر الى العلن.

قال الوزير السابق وئام وهاب ان لديه معلومات تفيد بأن اسم الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية سيكون مدرجاً على لائحة العقوبات الاميركية قريبا جداً.

لفت بيان صادر عن إحدى شركتي الخليوي فاخرت فيه بزيادة عدد المشتركين الى ما يفوق 2.5 مليوني مشترك، وصورت ذلك على انه إنجاز كبير علماً انه منذ نشأة الخليوي في لبنان عام 1995 ثمة زيادة سنوية متراكمة في عدد المشتركين، وذلك قبل وجود نحو مليوني سوري في لبنان.

قال وزير سابق ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال متأخراً ما دامت واشنطن لم تقل كلمتها بعد.

******

الجمهورية

قال دبلوماسي عربي بعد لقاء حاشد جمع كل القوى السياسية في مناسبة دينية، يبدو أنكم تلتقون على كل شي ما عدا انتخاب رئيس للجمهورية.

تضاربت المعلومات والتقديرات حول دوافع وظروف استئناف تحرك دبلوماسي بارز في ملف حساس معطل، في هذا التوقيت.

تحمل مسؤولة إعلامية شابة جديدة وناطقة رسمية باسم سفارة دولة بارزة برنامجا طموحا، علما انها من أصول عربية.

******

اللواء

تربط مصادر المقاومة بين استقالة قائد وحدة 8200 في جيش الاحتلال وضربة المقاومة للوحدة في 25 آب وما نجم عنها من خسائر بشرية محققة.

يُنقل عن مرجعية غير أمنية استياءها البالغ، من خطوة قضائية، ما تزال مدار اهتمام محلي ودولي واسع.

تؤكد مصادر المعلومات أن زيارة هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب تهدف إلى عدم تعرُّض ملفات تم إنجازها للخطر إذا توسعت الحرب الدائرة.

******

البناء

قال خبير في الشؤون الأمنية إن الشكوك ازدادت بمقتل قائد الوحدة 8200 التي استهدفها حزب الله رداً على اغتيال القيادي في المقاومة فؤاد شكر مع الإعلان رسمياً عن تقديمه استقالته على خلفية مسؤوليته عن عدم التحذير من وقوع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر العام الماضي، لأن الاستقالة تأتي بعد أحد عشر شهراً على حدث الطوفان وبعد أيام من إعلان حزب الله مهاجمة مقر الوحدة 8200. وقال إنه طالما لم يعُد قائد الوحدة شخصية أمنية بعد الاستقالة وصار مثل كل الضباط المتقاعدين يستطيع الظهور الإعلامي، وإذا حدث ذلك يجب أن يسأله أحد هل استقال لأنه فشل في حماية مقرّ الوحدة من الهجوم؟

يقول خبراء عسكريّون إن الاستنزاف النفسيّ والماديّ الذي تسبّب به تأخُّر الردّين اليمنيّ والإيراني هو الذي يفسّر قرار سحب حاملات الطائرات من مياه المنطقة، خصوصاً أن الحاملات وفقاً لآخر التقييمات العسكرية تحوّلت الى أعباء عسكرية ومصدر مخاطر أكثر مما هي وسيلة ردع وتدخُّل في ظل حرب الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن لهذا الانسحاب تأثير معنوي على داخل الكيان الذي يستشعر بالأمان عندما يرى الحشود الأميركيّة تُحيط به ويشعر بالقلق بغيابها وعلى الإسرائيليين الآن أن ينتظروا وحدَهم الهجمات المقبلة.

******

الديار

علمت "الديار" من مصادر خاصة، ان حراك العسكريين المتقاعدين قام بين ليل الامس وصباح اليوم، "باستطلاع" مجموعة من "الاهداف"، من بينها "منازل ومصالح" لاحد ابرز مستشاري رئيس حكومة تصريف الاعمال، والمقرب منه، في اطار التحركات التي اطلقها الحراك.

******

الأنباء

كواليس سياسية تتداول بمؤشرات إيجابية بدأت بالظهور وإن كانت الترجمة العملية لها لم تبرز بعد.

ماذا في اسرار الصحف؟

محليات

أسرار

الصحف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشرق الاوسط: عصابات الخطف تستأنف نشاطها عند الحدود اللبنانية - السورية
بعد نعيه للشهيد صادق مبارك... حزب الله نعى طفله مهدي وينشر صورة تجمعهما

اقرأ ايضا في محليات

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعلن رصد "الكوليرا" في حوضه الأعلى
03:19

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعلن رصد "الكوليرا" في حوضه الأعلى

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن رصد جرثومة الكوليرا في مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى خلال فخوصاتها الدورية لعينات من مواقع عشوائية و محددة مسبقا من مياه نهر الليطاني.

03:19

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعلن رصد "الكوليرا" في حوضه الأعلى

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن رصد جرثومة الكوليرا في مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى خلال فخوصاتها الدورية لعينات من مواقع عشوائية و محددة مسبقا من مياه نهر الليطاني.

كرامي: لن يكون للبنان رئيس اسرائيلي أو حليف لاسرائيل
03:03

كرامي: لن يكون للبنان رئيس اسرائيلي أو حليف لاسرائيل

شدد رئيس تيار الكرامي النائب فيصل كرامي على ان الشغور الرئاسي "قاتل لفكرة لبنان ولفكرة الوطن اللبناني ككلّ"، مشدداً على ان "الاستمرار في الفراغ الرئاسي وعدم وجود رئيس جمهورية هو أكبر خدمة لأعداء لبنان الوطن".

03:03

كرامي: لن يكون للبنان رئيس اسرائيلي أو حليف لاسرائيل

شدد رئيس تيار الكرامي النائب فيصل كرامي على ان الشغور الرئاسي "قاتل لفكرة لبنان ولفكرة الوطن اللبناني ككلّ"، مشدداً على ان "الاستمرار في الفراغ الرئاسي وعدم وجود رئيس جمهورية هو أكبر خدمة لأعداء لبنان الوطن".

رسالة من السنوار الى نصر الله ... ماذا جاء فيها؟
01:34

رسالة من السنوار الى نصر الله ... ماذا جاء فيها؟

تلقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رسالة جوابية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ردًا على التهنئة والتعزية باستشهاد رئيس المكتب السياسي السابق للحركة الشهيد إسماعيل هنية.


01:34

رسالة من السنوار الى نصر الله ... ماذا جاء فيها؟

تلقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رسالة جوابية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ردًا على التهنئة والتعزية باستشهاد رئيس المكتب السياسي السابق للحركة الشهيد إسماعيل هنية.


يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024