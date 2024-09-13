باسيل يهاجم الحكومة ويطالب بإلغاء قرار تثبيت النازحين في المدارس

أعرب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن استيائه من قرار الحكومة اللاميثاقية، الذي يفتح أبواب المدارس أمام النازحين السوريين الموجودين بصورة غير شرعية.



واعتبر باسيل أن هذا القرار هو خطوة في طريق تثبيت النازحين بدلاً من تسريع إجراءات عودتهم إلى وطنهم.



كما طالب الحكومة بالعودة عن هذا القرار، محذراً من أن الاستمرار فيه يعني التورط في مشروع التوطين.



و دعا المدارس ولجان الأهل إلى تقديم طعون بقرار الحكومة وتعميم وزارة التربية، مشدداً على ضرورة التصدي لتنفيذ هذا القرار.