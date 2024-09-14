بالفيديو - بلدية لبعه تُكرّم العميد الركن بول فارس بإطلاق اسمه على شارع جديد

حضرت الفعالية شخصيات عسكرية وروحية، إلى جانب رئيس البلدية فادي رومانوس وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات المنطقة. بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم دقيقة صمت تكريمًا للعميد الراحل، تلاها كلمات مؤثرة من السيد عبدالله محفوظ، والأستاذ طانيوس رزق، وابنة العميد الراحل، الأنسة لارا فارس، حيث أُبرزت محطات حياة العميد فارس، من مبادراته الجريئة إلى بطولاته وتضحياته الوطنية.

وتحدث ممثل الرئيس ميشال سليمان، الأستاذ بشارة خيرالله، عن مزايا العميد فارس، مشيدًا بفروسية العميد وديمقراطيته وتقبل الرأي الآخر، ونقل تحيات الرئيس سليمان مهنئًا بمبادرة رئيس البلدية لتكريم الأبطال.

وتمت بعد ذلك إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية بحضور ممثل الرئيس سليمان، رئيس البلدية، وعائلة العميد. واختُتمت الأمسية بتناول الحضور لنخب المناسبة.