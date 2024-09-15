هنا بيروت - صلاح عسيران - الحلقة الكاملة

تعثر العدو الاسرائيلي بمنشور فوق الوزاني يدعو السكان في تلك المنطقة وجوارها الى إخلائها ومغادرة منازلهم فورا، والتوجه شمالا إلى منطقة الخيام بحلول الساعة الرابعة عصرا وعلى التوقيت نفسه وقع التضارب في البيانات الاسرائيلية وبين نفي وتأكيد، جزمت اذاعة اسرائيل النبأ، وقالت إن إلقاء المناشير كان مبادرة من أحد ألوية الجيش عند الحدود اللبنانية وليس قرارا سياسيا غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني.