قوى الأمن تقبض على "شبكة" في الشمال!

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات فى مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات في منطقة الشمال.

بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الى تحديد هوياتهم، وهم كل من:

- ع. خ. (مواليد عام 1991، لبناني)

- ه. أ. (مواليد عام 1996، لبنانية)

- ي. ح. (مواليد عام 1980، سوري)

بتاريخ 14-9-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهم على متن سيارة نوع "تويوتا" لون جردوني في محلة المحمرة. على الأثر، نصبت لهم كمينًا محكمًا أدى إلى توقيفهم وضبط السيارة، بتفتيشهم والمركبة الآلية تم ضبط:

- نصف كيلو من الماريجوانا

- /83/ علبة بلاستيكية من مادة الباز

- كمية من مادة حشيشة الكيف

- /4/ هواتف خلوية.

كما عثرت بحوزة الثالث على بطاقة هوية ورخصة سوق لبنانية مزورتين.