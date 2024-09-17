وفد من "التقدمي" في عين التينة.. شهيب: سنصل معاً إلى حل لمشكلة التعليم

وقال لازاريني بعد اللقاء:"أنا هنا في بيروت، لزيارة تستغرق يومين إلتقيت دولة الرئيس نبيه بري هذا الصباح وناقشنا في عمق الأوضاع في المنطقة الاوضاع والأزمة الدراماتكية في غزة وفي الضفة الغربية وأيضا النزاع

الذي يتوسع هنا في لبنان، وناقشنا أيضا في أثر هذا التوتر بين اسرائيل ولبنان ، ونعرف أن عددا كبيرا من اللبنانيين نزح سواء في شمال إسرائيل أو في جنوب لبنان ، نحن دائما يجب أن نكون متحضرين للأسوأ، مع أننا كلنا أمل ألا يحصل هذا الأسوأ".

أضاف :"الوضع بالفعل مثير للقلق .في غزة كل الجهود تنصب نحو وقف لإطلاق النار وأيضا اطلاق سراح الرهائن وكيفية تحسين المساعدات الإنسانية التي نقدمها".

وتابع : هذا الصباح أيضا ناقشنا وتحدثنا عن وضع "الاونروا" التي تواجه هجمات دائمة. هناك دعوات لتفكيكها وحتى هناك ضغوط تمارس من قبل الكنيست الإسرائيلي بهذا الإتجاه ويكاد لا يمر يوم من دون أن تستهدف منشآت الأونروا أو موظفي الأونروا أيضا داخل غزة".

واستقبل بري، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب الذي قال:" بحثت اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري التصعيد الإسرائيلي والتهديدات والتسريبات الإسرائيلية الأخيرة حول نية إسرائيل القيام بعملية عسكرية واسعة على لبنان وقد توافقنا بأن هذه التصريحات والتهديدات لا تفيد أجواء التهدئة وخفض التصعيد التي نعمل عليها ، كما أنها تزيد الأمور تعقيدا لجهة إمكانية عودة المهجرين والنازحين على جانبي الحدود الى قراهم .

وختم ابو حبيب : يبقى الطريق الأفضل لتحقيق العودة وإعادة الهدوء والإستقرار الى الجنوب هي من خلال تطبيق القرار 1701 والمساعي الديبلوماسية التي تقوم بها بعض الدول.

واستقبل الرئيس بري رئيس الحزب التقدمي الإشتركي النائب تيمور جنبلاط وع وفد، ضم النائبين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث تم عرض للوضع التربوي وخاصة المدارس الرسمية، اضافة الى بحث المستجدات السياسية والاوضاع الراهنة وشؤون تشريعية.

وإثر اللقاء، قال شهيب:"التقينا دولة الرئيس بري الحريص على التعليم بشكل عام، والمدرسة الرسمية بشكل خاص، لافتاً إلى أنَّ المدرسة الرسمية اليوم بخطر على أبواب العام الدراسي الجديد، والأهالي بوضع صعب، كما الأساتذة بوضع أصعب، والمدارس بمجملها تواجه مشاكل كثيرة، إن كان في صندوق الأهل وفي ما يتعلّق بالتدفئة والنظافة وغيرها من المستلزمات.

وأضاف: وزير التربية طلب مبلغاً من المال يُغطّي مثل هذه الحاجات ويعطي المعلّم حقّه، خاصةً وأن التسهيلات التي قدمت له في العام الماضي تحتاج إلى بعض الزيادات.

وختم شهيّب: سنصل مع برّي ورئيس الحكومة ووزارة المال بالتعاون مع وزير التربية إلى حل لمشكلة التعليم على أمل أن يكون العام الدراسي الجديد أكثر سلاسة من العام الدراسي الماضي".

واستقبل الرئيس بري السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وبحثا في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية الفرنسية.

ومن الزوار :ممثل كنيسة أنطاكية وسائر المشرق لدى كنيسة موسكو وكل روسيا المتروبوليت نيفون صيقلي، في حضور الامين العام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل.

وقال صيقلي بعد اللقاء :" تشرفت والحبيب مروان بزيارة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لدعوته رسميا الى حفل تدشين كنيسة سيدة الفرح وإفتتاح متحف المتروبوليت نيفون، المشيدين من قبلي بعون الرب والمخلصين، والذي يرأسه أبينا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر الكلي الطوبى في 29 أيلول الجاري في زحلة".

وأضاف:" ولمناسبة عيد المولد النبوي الشريف تقدمت من دولته بأخلص التمنيات، سائلا الله أن يعيده على اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالفرح والازدهار".

وختم صيقلي :"كانت أيضا مناسبة للتداول في المستجدات في لبنان والشرق الاوسط وروسيا الإتحادية، راجيا الله ان يعم السلام في هذه الربوع".