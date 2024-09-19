"المقاومة الإسلامية" نعت 5 شهداء

وجاء في بيانات النعي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسن سيف الدين "أبو ياسر" مواليد عام 1987 من بلدة حلبتا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن عادل جابر "أبو علي سراج" مواليد عام 1970 من بلدة بني حيان في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سليم عباس شحادي "سيف علي" مواليد عام 1974 من بلدة معروب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد علي حسن "ملاك" مواليد عام 1998 من بلدة عيترون في جنوب لبنان وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد سليمان سمحات "كاظم" مواليد عام 1994 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".