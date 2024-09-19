وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يتصل بميقاتي وهذا ما شدد عليه

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي عبّر عن تضامنه مع لبنان في المرحلة الصعبة التي يمر بها، مقدما تعازيه بضحايا التفجيرات التي حصلت في اليومين الاخيرين.



