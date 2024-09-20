سلسلة لقاءات في السراي.. إليكم التفاصيل

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون في السرايا اليوم وبحث معها الوضع الراهن في لبنان والجلسة المقررة لمجلس الامن الدولي بعد ظهر اليوم لبحث ملف التفجيرات التي حصلت في لبنان اخيرا.

