جنبلاط بعد لقائه بري في عين التينة: جئت لأقدم التعازي والمواساة والتعاضد

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بحضور امين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ، حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها وبعد اللقاء إكتفى جنبلاط بالقول: