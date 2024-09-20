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محليات

جنبلاط بعد لقائه بري في عين التينة: جئت لأقدم التعازي والمواساة والتعاضد

2024-09-20 | 12:19
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جنبلاط بعد لقائه بري في عين التينة: جئت لأقدم التعازي والمواساة والتعاضد
جنبلاط بعد لقائه بري في عين التينة: جئت لأقدم التعازي والمواساة والتعاضد

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بحضور امين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ، حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها وبعد اللقاء إكتفى جنبلاط بالقول:

جئت لزيارة دولة الرئيس نبيه بري في هذه الظروف القاسية وفي هذه الكارثة الوطنية التي تحل بلبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر والمتواصل، جئت لأقدم التعازي للأهل، بالمناضلين، بكل الذين أصيبوا أو استشهدوا ولأقدم المواساة والتعاضد مع العائلات التي أصيبت او الأفراد الذين أصيبوا جراء هذه الإعتداءات.
جنبلاط بعد لقائه بري في عين التينة: جئت لأقدم التعازي والمواساة والتعاضد

محليات

نبيه بري

وليد جنبلاط

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12:45

جنبلاط من عين التينة: كارثة وطنية تحل بلبنان بسبب العدوان المستمر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر.

12:45

جنبلاط من عين التينة: كارثة وطنية تحل بلبنان بسبب العدوان المستمر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر.

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