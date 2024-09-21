ميس الجبل تزف كوكبة من أبنائها الشهداء

تزف بلدة ميس الجبل كوكبة من ابنائها الشهداء.. شهداء الغدر الصهيوني الآثم جراء العدوان الجبان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت عصر امس الجمعة:

■ الشهيدة الحاجة غادة شقير (أم أحمد حمدان) ■ الشهيد القائد الكشفي وفقيد الجهاد علي محمد حمدان

■ الشهيدة آية حسين احمد حمدان - ⁠طفلتها الشهيدة فاطمة أحمد حمدان

■ الشهيدة الطفلة مرام قاسم حمدان

■ ⁠الشهيدة الحاجة جميلة الاخرس (زوجة الجريح الحاج الاستاذ حيدر حيدر)



■ تقبل التعازي والتبريكات نهار اليوم السبت من الساعة 3:00

حتى الساعة 6:00 عصراً

في مجمع القائم (عج) - الضاحية،



■ تقام مراسم التشييع نهار غدٍ الاحد في ثرى بلدتهم ميس الجبل (التوقيت يحدد لاحقاً)…



■ وتزف بلدة ميس الجبل ابنها الشهيد المجاهد احمد سمير ذيب(جهاد) شهيداً على طريق القدس مع كوكبة القادة والشهداء..

تقام مراسم التشييع نهار اليوم السبت عند الساعة 5:00 عصراً في روضة الحوراء زينب(ع) - الغبيري، على ان يبدأ تقبل التعازي والتبريكات في قاعة الحوراء زينب(ع) اليوم السبت من الساعة 3:00 عصراً ولغاية بدء مراسم التشييع..



■ ولا يزال الحاج محمد حسن شقير (ابو حسن) وايضاً الحاجة فريال عبدالحسين شقير وزوجها واولادها من آل غازي في عداد المفقودين.