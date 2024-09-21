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محليات

ميس الجبل تزف كوكبة من أبنائها الشهداء

2024-09-21 | 05:08
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ميس الجبل تزف كوكبة من أبنائها الشهداء
ميس الجبل تزف كوكبة من أبنائها الشهداء

تزف بلدة ميس الجبل كوكبة من ابنائها الشهداء.. شهداء الغدر الصهيوني الآثم جراء العدوان الجبان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت عصر امس الجمعة:

■ الشهيدة الحاجة غادة شقير (أم أحمد حمدان) ■ الشهيد القائد الكشفي وفقيد الجهاد علي محمد حمدان
■ الشهيدة آية حسين احمد حمدان - ⁠طفلتها الشهيدة فاطمة أحمد حمدان  
■ الشهيدة الطفلة مرام قاسم حمدان
■  ⁠الشهيدة الحاجة جميلة الاخرس (زوجة الجريح الحاج الاستاذ حيدر حيدر) 

■ تقبل التعازي والتبريكات نهار اليوم السبت من الساعة 3:00
حتى الساعة 6:00 عصراً 
في مجمع القائم (عج) - الضاحية، 

■ تقام مراسم التشييع نهار غدٍ الاحد في ثرى بلدتهم ميس الجبل (التوقيت يحدد لاحقاً)… 

■ وتزف بلدة ميس الجبل ابنها الشهيد المجاهد احمد سمير ذيب(جهاد) شهيداً على طريق القدس مع كوكبة القادة والشهداء..
تقام مراسم التشييع نهار اليوم السبت عند الساعة 5:00 عصراً في روضة الحوراء زينب(ع) - الغبيري، على ان يبدأ تقبل التعازي والتبريكات في قاعة الحوراء زينب(ع) اليوم السبت من الساعة 3:00 عصراً ولغاية بدء مراسم التشييع..

■ ولا يزال الحاج محمد حسن شقير (ابو حسن) وايضاً الحاجة فريال عبدالحسين شقير وزوجها واولادها من آل غازي في عداد المفقودين.
 
 
 
ميس الجبل تزف كوكبة من أبنائها الشهداء

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