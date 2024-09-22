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محليات

صواريخ "فادي 1" و "فادي 2" متوسطة المدى تدخل المعركة

2024-09-22 | 01:35
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صواريخ &quot;فادي 1&quot; و &quot;فادي 2&quot; متوسطة المدى تدخل المعركة
صواريخ "فادي 1" و "فادي 2" متوسطة المدى تدخل المعركة

أدخل حزب الله صواريخ من طراز جديد في المعركة بوجه الاحتلال الاسرائيلي.

فقد أعلن الحزب استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية جنوب شرق مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2"، مشيراً الى ان الهجوم ""دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين.  "

وتحوي  قاعدة "رمات ديفيد" الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مطارا عسكريا، وتعتبر واحدة من أهم ثلاث قواعد جوية رئيسية في كيان الاحتلال، وتقع جنوب شرق مدينة حيفا في سهل مرج ابن عامر.

كما انها القاعدة الجوية الوحيدة في شمال فلسطين المحتلة، وتضم مجموعة من الاختصاصات الجوية تتوزع بين: مقاتلات حربية، مروحيات قتالية، مروحيات النقل والإنقاذ، مروحيات إستطلاع بحري، منظومات حرب الكترونية هجومية، وتبعد عن الحدود اللبنانية 46 كلم.

كما اعلن حزب الله في بيان انه   "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وفي ردٍ أولي على ‏المجزرة الوحشية التي إرتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ‌‏( مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من ‏صباح هذا اليوم الأحد الواقع فيه 22/9/2024 وما النصر إلا من عند الله.‏"

وصاروخ "فادي" تعود تعود تسميته نسبةً للقائد الشهيد  فادي حسن الطويل شقيق الشهيد القائد في حزب الله وسام الطويل وقد استُشهد فادي عام 1987 وكان قائدَ عمليات بدر.

وتجدر الاشارة الى ان صاروخ "فادي 1"، من نوع "خيبر M220" عيار 220 ملم بمدى 80 كلم ، ويستخدم لتعزيز قدرات الحزب الهجومية، اما صاروخ "فادي 2" فهو من عيار 302 ملم ويصل مداه الى 105 كلم ، وظهر سابقا في منشأة "عماد 4".

 
صواريخ "فادي 1" و "فادي 2" متوسطة المدى تدخل المعركة

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