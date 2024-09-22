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حزب الله ينعي الشهيد محمد علي زريق
2024-09-22 | 07:22
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حزب الله ينعي الشهيد محمد علي زريق
صدر عن حزب الله البيان التالي:
"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي زريق "باقر" مواليد عام 1985 من بلدة المعلّقة في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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حزب الله ينعي الشهيد محمد علي زريق
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حزب الله
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