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محليات

مراسلة الجديد: غارات تستهدف سهل طليا في البقاع وغارة على طبشار قرب بلدة النبي شيت

2024-09-23 | 10:04
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مراسلة الجديد: غارات تستهدف سهل طليا في البقاع وغارة على طبشار قرب بلدة النبي شيت
مراسلة الجديد: غارات تستهدف سهل طليا في البقاع وغارة على طبشار قرب بلدة النبي شيت
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مراسلة الجديد: غارات تستهدف سهل طليا في البقاع وغارة على طبشار قرب بلدة النبي شيت

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