"الأخبار": حزب الله فعّل خطة النزوح

"فعّل حزب الله خطة النزوح التي كان قد وضعها تحسّباً لضرباتٍ عسكرية واسعة كالتي شنّها العدو الإسرائيلي أمس على بلدات الجنوب والبقاع، وأحدثت موجة نزوحٍ ضخمة. على الأرض ينتشر عاملون في وحدة العمل الاجتماعي، وفي جمعية "وتعاونوا"، لتنفيذ مراحل الخطة، حيث يرشدون العائلات التي تطلب المساعدة في تأمين مسكنٍ آمن، ويوجّهون النازحين إلى مدارس في صيدا وبيروت، وإلى منازل تمّ تأمينها في قرى جبيل والشمال. وفيما أقيمت نقاط مركزية للإرشاد على الطرقات المؤدية إلى الشمال، تجنّب المعنيون بالخطة توجيه العائلات النازحة إلى مدارس الجبل في المرحلة الراهنة، تاركين هذه الخطوة إلى الأيام المقبلة لمن لا يزالون موجودين في ضاحية بيروت الجنوبية. مع تأكيد أنّ غالبية العائلات نزحت إلى بيوت الأقارب في بيروت والضاحية الجنوبية، أو لدى أقارب كان قد نزحوا بدورهم إلى مناطق الجبل واستأجروا منازل هناك. ولفت عفيف شومان رئيس جمعية "وتعاونوا" إلى أنّ "المستلزمات الأساسية من فرش وبطانيات بدأت تصل تباعاً إلى المنازل والمدارس التي استقبلت نازحين". أما المساعدات الغذائية، فمن المُقرر الانتظار يومين حتى اتضاح الصورة، وإحصاء العائلات وكيفية توزّعها على المناطق ومراكز الإيواء ليتم بعدها تجهيز بعض المناطق بمطابخ ميدانية، وتوزيع حصص في مناطق أخرى، بحسب الحاجة وظروف الإقامة".