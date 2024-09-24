راعي ابرشية بعلبك الهرمل المطران حنا رحمة للجديد: استقبلنا نازحين وولدينا مؤسسات خاصة وضعت خدماتها في تصرفهم كما شكلنا لجنة طوارئ في منطقة دير الاحمر تعمل مع كل الفعاليات والاحزاب المحلية لاستيعاب النازحين