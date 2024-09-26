مقدمة نشرة اخبار الجديد

استحصل البيان على تأييد أوروبي/ عربي وغربي/ ودعا إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة ثلاثة أسابيع// وفي سيناريو مستنسخ عن مفاوضات غزة- تل أبيب تبادل الجانب الإسرائيلي الأدوار/ ودواوين نتنياهو/ سربت الموافقة وضدها/ وتولت الصقور الإسرائيلية الحاكمة والمعارضة نسج الروايات// فصباحا انتشرت الايجابيات.. وبعد الظهر لغمت النعم بمئة الف لا وبمحاذير وصراع داخلي اسرائيلي/ فزعيم المعارضة يائير لابيد رفض أي اقتراح لا يتضمن إبعاد حزب الله عن الحدود/ ورفع سموتريتش "الدوز" مطالبا بسحق الحزب واستسلامه وإلا الحرب/ أما ممثل نتنياهو في التفاوض رون دريمر فأبلغ هوكشتاين بأن إسرائيل مستمرة في حربها ولن توافق على المقترحات المقدمة لإسرائيل/ وتحت ضغط بن غفير سموتريتش تراجع نتنياهو عن ضوئه الاخضر وحوله إلى قرار للمصادقة على جريمة الاغتيال في الضاحية/ وفور وصوله إلى نيويورك ضغط على ازرار مواصلة الحرب بكل قوة/ وعن هذا الموقف نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم: كان من المفترض أن يرحب نتنياهو باقتراح وقف إطلاق النار لكنه غير رأيه/ وعقدوا الأمل على خطابه أمام الأمم المتحدة وإعلانه مرحلة جديدة في حرب غزة لإقناع حزب الله بهدنة مؤقتة/ إلا أن نتنياهو سيقف على منصة الأمم مزهوا بحربين تجري من تحتهما الدماء كالانهار// وسيرفع سقف خطابه كأول زعيم حرب يصمد عاما كاملا على جبال القتل والتدمير, وهو يدفع العالم الى انتظاره في اروقة الامم للاستحصال منه على هزة رأس وتصفيق يقود الى التفاوض ووقف اطلاق النار/ ولن يتسبب الرفض له بأي عقدة فهو يستعد لجولة السنة الثانية منها مزودا بثمانية مليارات دولار كحزمة مساعدة عسكرية اميركية وقع عليها المدير العام لوزارة الدفاع الاسرايلية اللواء احتياط ايال زامير في واشنطن/ ولبنان ينتظر في نيويورك مع المنتظرين/ وتقول اوساط الرئيس نجيب ميقاتي من هناك إن رئيس الحكومة مطمئن للموقف الدولي لكنه ينتظر موقف نتنياهو الذي لم تأت من صوبه اية اشارات ايجابية/ وتقدير ميقاتي ان الرئيسين بايدن وماكرون كان قد حصلا على ضوء اخضر من نتنياهو، لذلك تأخرا في اصدار البيان المشترك// نقل زوار ميقاتي عنه أن لا قرار سيصدر عن مجلس الامن، انما بيان تؤيده الدول فقط/ اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فشكك في موقف نتنياهو، وقال في تصريح لمستقبل ويب: حتى الساعة مسعانا نجح، لكن هل يوافق نتنياهو؟. وتقديري انه لن يوافق// ويستثمر رئيس حكومة العدو بزمن ما قبل الموافقة او عدمها، ويقدم على محو أبنية سكنية على رؤوس المدنيين، بما يخالف القانون الدولي/ وبطائرة أف 35 أميركية الصنع والتذخير بثلاثة صواريخ/ نفذ جيش الاحتلال الغارة الرابعة على الضاحية الجنوبية/ وزعمت وسائل إعلامه أن المستهدف هو القيادي في حزب الله محمد سرور والملقب ب"أبو صالح" المسؤول عن الطائرات من دون طيار والصواريخ المجنحة والدفاعات الجوية// حزب الله لم يصدر بيانا حتى اللحطة/ لكن وحدات دفاعاته الجوية وبعد الاغتيال تصدت لطائرتين حربيتين قبالة عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللبنانية/ وردا على جرائم اليوم المتنقلة من الجنوب إلى الكرك في البقاع وسواها قصفت المقاومة أهدافا في العمق بعشرات الصواريخ والمسيرات الانقضاضية/ الموثقة بالصورة تحت مسمى: "ولكن الله رمى".