على طريق المطار: تهديد إسرائيلي للإخلاء.. والجديد تتحقق

أعلنت جمعية "وتعاونوا" أنها تلقت تهديداً من العدو عبر اتصال هاتفي من رقم مرتبط بالجهات الإسرائيلية، حيث طُلب منها إخلاء المركز الرئيسي في منطقة طريق المطار.



وفي حديث لقناة الجديد، أكد رئيس الجمعية، عفيف شومان، أنهم استجابوا لطلب الإخلاء، وبعد مرور ساعتين دون أي إعتداء، تبين أن الإنذار غير جدّي.



وأشار إلى أنهم لن يأخذوا أي إنذار بعد الآن بجدية، حتى "ولو قتلونا".



مؤكدًا عودة الموظفين والعاملين إلى المركز في ساعات المساء لاستئناف العمل كالمعتاد، وتقديم المساعدات اللازمة للنازحين الجنوبيين، بما في ذلك الأدوية والاحتياجات الأساسية في هذه الظروف الصعبة.