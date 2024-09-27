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محليات

فودافون قطر تقدم مكالمات مجانية الى لبنان

2024-09-27 | 09:20
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فودافون قطر تقدم مكالمات مجانية الى لبنان
فودافون قطر تقدم مكالمات مجانية الى لبنان



أعلنت شركة فودافون في مصر وقطر عن إطلاق عرض خاص يتيح لمستخدميها إجراء مكالمات ورسائل نصية مجانية إلى لبنان (+961) حتى 3 أكتوبر 2024. يأتي هذا العرض في إطار جهود الشركة لتعزيز التواصل بين العائلات والأصدقاء، خاصة في ظل الظروف الحالية.

وتهدف فودافون من خلال هذه المبادرة إلى تقديم الدعم لمستخدميها وتمكينهم من الحفاظ على روابطهم الاجتماعية دون القلق من تكاليف الاتصال. يُمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عبر تفعيل الخدمة بسهولة من خلال تطبيق فودافون أو زيارة أي من فروعها.

كما تدعو فودافون الجميع للاستفادة من هذه الفرصة للتواصل مع أحبائهم في لبنان، مما يعكس التزام الشركة بتوفير خدمات اتصال عالية الجودة وبأسعار تنافسية

فودافون قطر تقدم مكالمات مجانية الى لبنان

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شركة فودافون

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