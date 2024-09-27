فودافون قطر تقدم مكالمات مجانية الى لبنان

وتهدف فودافون من خلال هذه المبادرة إلى تقديم الدعم لمستخدميها وتمكينهم من الحفاظ على روابطهم الاجتماعية دون القلق من تكاليف الاتصال. يُمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عبر تفعيل الخدمة بسهولة من خلال تطبيق فودافون أو زيارة أي من فروعها.

كما تدعو فودافون الجميع للاستفادة من هذه الفرصة للتواصل مع أحبائهم في لبنان، مما يعكس التزام الشركة بتوفير خدمات اتصال عالية الجودة وبأسعار تنافسية