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الغارات الإسرائيلية تهز الشويفات والضاحية الجنوبية ويسمع صداها في عرمون وخلدة وبشامون
2024-09-27 | 22:28
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الغارات الإسرائيلية تهز الشويفات والضاحية الجنوبية ويسمع صداها في عرمون وخلدة وبشامون
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الغارات الإسرائيلية تهز الشويفات والضاحية الجنوبية ويسمع صداها في عرمون وخلدة وبشامون
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رصد طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت بهذه الأثناء
أصوات الإنفجارات القوية التي تُسمع في بيروت صادرة من مكان واحد عقب إستهدافه بغارة في الضاحية
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