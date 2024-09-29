حزب الله: نزف الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة إثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح

عبد الرحمن البزري لـ الجديد: الخلل السياسي في لبنان يسيء إلى الجبهة الداخلية والمطلوب موقفاً لبنانياً موحداً يقر بأن إسرائيل خصماً

عبد الرحمن البزري لـ الجديد: الخلل السياسي في لبنان يسيء إلى الجبهة الداخلية والمطلوب موقفاً لبنانياً موحداً يقر بأن إسرائيل خصماً

عبد الرحمن البزري لـ الجديد: الخلل السياسي في لبنان يسيء إلى الجبهة الداخلية والمطلوب موقفاً لبنانياً موحداً يقر بأن إسرائيل خصماً

النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة