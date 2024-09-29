مراسلة الجديد: سلسلة من الغارات الكثيفة والمستمرة على بلدات البقاع الأوسط وبعلبك – الهرمل

وزير الخارجية البريطاني: اتفقت مع نظيري الفرنسي على ضرورة تمكين الدعم الإنساني و إنجاز حل دبلوماسي ينهي الصراع

وزير الخارجية البريطاني: اتفقت مع نظيري الفرنسي على ضرورة تمكين الدعم الإنساني و إنجاز حل دبلوماسي ينهي الصراع

وزير الخارجية البريطاني: اتفقت مع نظيري الفرنسي على ضرورة تمكين الدعم الإنساني و إنجاز حل دبلوماسي ينهي الصراع

غالانت تعليقاً على استهداف الحديدة في اليمن: بالنسبة لنا لا يوجد مكان بعيد جداً