الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

حماس نعت قائد الحركة في لبنان وعضو قيادتها في الخارج الشهيد فتح شريف أبو الأمين وافراد عائلته اثر غارة استهدفتهم في مخيم البص جنوبي لبنان

2024-09-30 | 00:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حماس نعت قائد الحركة في لبنان وعضو قيادتها في الخارج الشهيد فتح شريف أبو الأمين وافراد عائلته اثر غارة استهدفتهم في مخيم البص جنوبي لبنان
حماس نعت قائد الحركة في لبنان وعضو قيادتها في الخارج الشهيد فتح شريف أبو الأمين وافراد عائلته اثر غارة استهدفتهم في مخيم البص جنوبي لبنان

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد الحركة في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج .

وجاء في بيان الحركة: "بكلّ معاني الصَّبر والفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم والرِّضا بقضاء الله وقدره، ننعى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية،

الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج

شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال  ملحمة طوفان الأقصى.

وزوجته المربية الشهيدة اُمية ابراهيم عبد الحميد

وابنه الشهيد أمين فتح شريف

وابنته الشهيدة وفاء فتح شريف

الذي ترجّل فجر هذا اليوم ، بعد عملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته المجاهدة، ونجله وكريمته، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا  في منزلهم في مخيّم ( البص) بالجنوب اللبناني .

لقد مضى الأخ القائد أبو الأمين شهيداً، في معركة طوفان الأقصى المباركة على طريق قادة حركتنا وشعبنا الشهداء، بعد مسيرة حافلة بالعمل خدمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع وقضيته العادلة،

رحمك الله يا أبا الأمين ، فقد كنت شعلة دائبة من النشاط والحيوية، شجاعاً مقداماً ، وراحلة من رواحل العمل الوطني والدعوي  والتربوي والجهادي، لا تكل ولا تمل ، تصل الليل بالنهار ، في سبيل الله وقضيتك العادلة( فلسطين ) التي حملتها بأمانة وتفان وإخلاص  

لقد تميّزت في عملك في سلك التعليم ، حيث كنت معلّما ناجحا ، ومديراً متميّزا ، فكانت  مدرستك التي تديرها ، متقدّمة دائما في ركاب  المدارس المتميّزة، التي خرّجت أجيالا من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان .

وعلى الرغم من انهماكك في بناء جيل فلسطيني متعلّم من أبناء شعبك ، فإن ذلك لم يحل بينك وبين بناء جيل يحمل قضيته العادلة بين جنبيه ، وعلى أكتافه ،مقبلاً غير مدبر ، في مسيرة البناء والتحرير ، التي عجنت بالعرق والدماء .

رحم الله تعالى، القائد الشهيد أبو الأمين رحمة واسعة، وألحقه بركب النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، ونعاهد الشهيد وكل شهداء شعبنا الأبرار، على المضي على دربهم، ومواصلة مسيرتهم، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المباركة وتحرير القدس والمسرى والأسرى."

حماس نعت قائد الحركة في لبنان وعضو قيادتها في الخارج الشهيد فتح شريف أبو الأمين وافراد عائلته اثر غارة استهدفتهم في مخيم البص جنوبي لبنان

محليات

حماس

شهيد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيدو - شهداء وجرحى في مجزرة ارتكبها العدو ليلا في بلدة حاروف جنوب لبنان
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان : حقيقة قاسية تلوح في الافق

اقرأ ايضا في محليات

"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟
03:15

"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟

كتب منير الربيع في موقع المدن الالكتروني :

"من الصعب جداً الكتابة عن اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. من الصعب أكثر استشراف مرحلة ما بعد العملية بانعكاساتها ومتغيراتها وتداعياتها. من الصعب أيضاً القدرة على توفير إحاطة كاملة بما جرى وكيفية تنفيذ العملية وكيف حصلت. كما يصعب التفريق بين القراءة السياسية، الرأي الشخصي، المعلومات، في كل ما يمكن كتابته. الأكيد أنها عملية من شأنها أن تحدث تحولاً كبيراً في لبنان وعلى مستوى المنطقة، وذلك يقوله بنيامين نتنياهو ولا يخفيه. والأكيد أيضاً أن الحرب في بدايتها وستتحول إلى حرب برّية. أما عمليات الاغتيال الإسرائيلية المتواصلة، فتظهر وكأن الإسرائيليين يريدون اجتثاث الحزب، طالما أنهم يعتبرونه أصبح مكشوفاً، وأن من "وصل" إلى نصرالله بإمكانه أن يصل إلى الكثيرين غيره. كل ذلك على وقع اتصالات ترد إلى المسؤولين اللبنانيين بالتحضر للأسوأ.

03:15

"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟

كتب منير الربيع في موقع المدن الالكتروني :

"من الصعب جداً الكتابة عن اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. من الصعب أكثر استشراف مرحلة ما بعد العملية بانعكاساتها ومتغيراتها وتداعياتها. من الصعب أيضاً القدرة على توفير إحاطة كاملة بما جرى وكيفية تنفيذ العملية وكيف حصلت. كما يصعب التفريق بين القراءة السياسية، الرأي الشخصي، المعلومات، في كل ما يمكن كتابته. الأكيد أنها عملية من شأنها أن تحدث تحولاً كبيراً في لبنان وعلى مستوى المنطقة، وذلك يقوله بنيامين نتنياهو ولا يخفيه. والأكيد أيضاً أن الحرب في بدايتها وستتحول إلى حرب برّية. أما عمليات الاغتيال الإسرائيلية المتواصلة، فتظهر وكأن الإسرائيليين يريدون اجتثاث الحزب، طالما أنهم يعتبرونه أصبح مكشوفاً، وأن من "وصل" إلى نصرالله بإمكانه أن يصل إلى الكثيرين غيره. كل ذلك على وقع اتصالات ترد إلى المسؤولين اللبنانيين بالتحضر للأسوأ.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024