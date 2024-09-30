حماس نعت قائد الحركة في لبنان وعضو قيادتها في الخارج الشهيد فتح شريف أبو الأمين وافراد عائلته اثر غارة استهدفتهم في مخيم البص جنوبي لبنان

وجاء في بيان الحركة: "بكلّ معاني الصَّبر والفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم والرِّضا بقضاء الله وقدره، ننعى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية،

الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج

شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى.

وزوجته المربية الشهيدة اُمية ابراهيم عبد الحميد

وابنه الشهيد أمين فتح شريف

وابنته الشهيدة وفاء فتح شريف

الذي ترجّل فجر هذا اليوم ، بعد عملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته المجاهدة، ونجله وكريمته، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا في منزلهم في مخيّم ( البص) بالجنوب اللبناني .

لقد مضى الأخ القائد أبو الأمين شهيداً، في معركة طوفان الأقصى المباركة على طريق قادة حركتنا وشعبنا الشهداء، بعد مسيرة حافلة بالعمل خدمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع وقضيته العادلة،

رحمك الله يا أبا الأمين ، فقد كنت شعلة دائبة من النشاط والحيوية، شجاعاً مقداماً ، وراحلة من رواحل العمل الوطني والدعوي والتربوي والجهادي، لا تكل ولا تمل ، تصل الليل بالنهار ، في سبيل الله وقضيتك العادلة( فلسطين ) التي حملتها بأمانة وتفان وإخلاص

لقد تميّزت في عملك في سلك التعليم ، حيث كنت معلّما ناجحا ، ومديراً متميّزا ، فكانت مدرستك التي تديرها ، متقدّمة دائما في ركاب المدارس المتميّزة، التي خرّجت أجيالا من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان .

وعلى الرغم من انهماكك في بناء جيل فلسطيني متعلّم من أبناء شعبك ، فإن ذلك لم يحل بينك وبين بناء جيل يحمل قضيته العادلة بين جنبيه ، وعلى أكتافه ،مقبلاً غير مدبر ، في مسيرة البناء والتحرير ، التي عجنت بالعرق والدماء .

رحم الله تعالى، القائد الشهيد أبو الأمين رحمة واسعة، وألحقه بركب النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، ونعاهد الشهيد وكل شهداء شعبنا الأبرار، على المضي على دربهم، ومواصلة مسيرتهم، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المباركة وتحرير القدس والمسرى والأسرى."