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محليات

رئيس الكتائب يلتقي وفداً من اللقاء الديمقراطي

2024-09-30 | 07:29
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رئيس الكتائب يلتقي وفداً من اللقاء الديمقراطي
رئيس الكتائب يلتقي وفداً من اللقاء الديمقراطي

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا النائبين في كتلة اللقاء الديمقراطي مروان حماده وراجي السعد وجرى التباحث في التطورات على الساحة اللبنانية، وشارك في اللقاء النائبان نديم الجميّل والياس حنكش.

اللقاء ركّز على ضرورة وقف الحرب بكل السبل الدبلوماسية المتاحة والذهاب الى تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها ال 1701 بكامل مندرجاته وضرورة فتح مجلس النواب فوراً لمناقشة ما يجري على أرض لبنان من اعتداءات وتهجير ونزوح.
وبعد اللقاء قال السعد:" تطرقنا الى أكثر من موضوع في ظل التغييرات التي يعيشها البلد ولكن الاتفاق الأساسي كان على ضرورة وجود وحدة وطنية تجمع أبناء الوطن لمصلحة لبنان كما توافقنا على استمرار التواصل لمواكبة التطورات.
رئيس الكتائب يلتقي وفداً من اللقاء الديمقراطي

محليات

الكتائب اللبنانية

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